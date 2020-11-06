Выпадающие доходы бюджета Новосибирска компенсируют поступлениями от "упрощенки"

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Выпадающие доходы бюджета Новосибирска, которые городские власти ожидают в 2021 году в связи с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД), будут компенсированы увеличением доли поступлений по упрощенной системе налогообложения (УСН, "упрощенка") с 10 до 16,5%. Соответствующие изменения внесены в бюджет Новосибирской области на 2021 год, сообщил журналистам в пятницу мэр города Анатолий Локоть.

Новосибирск, являющийся крупнейшим муниципалитетом в РФ, получал значительную часть доходов за счет поступлений от ЕНВД - налога для малого и среднего бизнеса, действие которого со следующего года прекращается. Для того, чтобы компенсировать эти потери, власти Новосибирска обратились за поддержкой в правительство региона.

"Нами было запланировано дополнительно 3% от упрощенной системы налогообложения, но после наших переговоров <…> вчера действительно депутаты внесли поправки во втором чтении в бюджет Новосибирской области, и городу Новосибирску запланировано еще 3,5% от УСН. Таким образом, на следующий год мы получим не 10% УСН, как это было в этом году, а 16,5%", - сказал Локоть.

Ранее он сообщал, что в связи с отменой ЕНВД Новосибирск в 2021 году потеряет 1,3 млрд руб. В конце октября представители Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), в которую входит и Новосибирск, заявили о том, что обратятся в правительство РФ с просьбой закрепить в Бюджетном кодексе норматив отчислений не менее 50% от УСН в бюджеты городов.

ЕНВД - второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения. Его особенность заключается в том, что налог применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от уплаты налогов. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Режим УСН подразумевает особый порядок уплаты налогов представителями малого и среднего бизнеса. Есть два варианта его расчета: при выплате налогов с доходов ставка составляет 6%, при выплате с дохода после вычета расходов - 15%. Как сообщала ранее исполнительный директор регионального отделения "Опоры России" Наталия Кошелева, Новосибирская область остается одним из регионов, в котором ставка налога остается максимальной.