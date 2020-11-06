В Иркутской области развернут дополнительно 130 инфекционных коек с подачей кислорода

"В ближайшее время в Иркутске и Ангарске планируется открыть еще 130 кислородных коек для лечения пациентов с COVID-19. В медсанчасти ИАПО (Иркутского производственного авиационного объединения - прим. ТАСС) заканчивается монтаж кислородной системы, что позволит развернуть здесь 60 коек. В Ангарском перинатальном центре после поступления дополнительного оборудования (увлажнителей) будут открыты 70 коек с кислородом", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Дополнительные 130 больничных коек с подведенным кислородом решено развернуть в Иркутской области, где уже действует 5 061 койка для лечения пациентов с коронавирусом, из них 1 139 - с подачей кислорода. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ковидные госпитали развернуты в 52 медицинских учреждениях области. При этом доля свободного коечного фонда составляет не более 14%. Для долечивания пациентов с пневмониями планируется привлечь ресурсы санаториев.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на 6 ноября, в Иркутской области подтверждено 26 014 случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 253 человека, при этом в летние месяцы он опускался ниже 80. В больницах сейчас находятся 4 246 человек. За время пандемии в регионе выздоровели 20 304 пациента, умерли 509, в том числе 18 - за минувшие сутки, это суточный максимум в регионе за все время пандемии.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для граждан старше 65 лет режим самоизоляции продлен по 7 декабря, предприятиям торговли и услуг Иркутской области рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками, вузам - перейти на дистанционное обучение, работу заведений общепита ограничили до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. Увеличены поставки лекарств в регион.