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Nordwind в декабре откроет авиарейс из Барнаула в Сочи

Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолете Boeing 737-800

БАРНАУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind откроет с 22 декабря авиарейс Барнаул - Сочи. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства Алтайского края.

"Авиакомпания Nordwind запускает новый рейс Барнаул - Сочи. Полеты начнутся с 22 декабря. Рейсы будут выполнять по вторникам и субботам на самолете Boeing 737-800. Время в пути составит 5 часов 15 минут", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства края сообщала, что дополнительное финансирование из федерального бюджета получают четыре рейса в Барнаул - из Томска, Сочи, Анапы и Красноярска, а также два в Белокуриху - из Горно-Алтайска и Новосибирска. Это позволит сохранить тарифы на билеты по отдельным направлениям и поддержать авиакомпании.

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