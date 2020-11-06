Каникулы для младших классов в Горно-Алтайске продлят до 15 ноября

"Со следующей недели завершаются длинные школьные каникулы, с 9 ноября дети должны продолжить учебу, но на части территорий возобновить работу школ полноценно невозможно. В Горно-Алтайске и шести районах для учеников 1-4-х классов осенние каникулы продлены до 15 ноября включительно, школьники 5-10-х классов с 9 по 14 ноября будут учиться дистанционно, а для 11-х классов, в которых уже началась подготовка к ЕГЭ, учеба начнется в традиционной очной форме", - сообщает пресс-служба.

ТАСС, 6 ноября. Школьники младших классов шести сельских районов и единственного в Республике Алтай города Горно-Алтайска выйдут с осенних каникул позднее, чем планировалось - каникулы продлили до 15 ноября. Более старшие ученики переводятся на учебу онлайн, 11-е классы, которым надо готовиться к ЕГЭ, будут учиться очно, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

Еще в четырех районах - Чойском, Чемальском, Турочакском и Усть-Коксинском - все школы с 9 ноября начнут работу в очном формате, там ситуация с распространением коронавируса наиболее стабильна. Исключение - школы в селах Усть-Кокса и Верх-Уймон, где до 12 ноября учиться будут дистанционно. В каком формате продолжится обучение со второй учебной недели четверти будет решаться исходя из ситуации с распространением инфекции.

За сутки в регионе выявлено 107 новых случаев заболевания, за весь период лабораторно подтверждено 8 545 случаев, зарегистрировано 67 летальных случаев у пациентов с коронавирусом. В регионе продолжает действовать масочный режим.

По данным пресс-службы, число выявленных в регионе в общем заражений снизилось на 7% в сравнении с прошлой неделей, но растет количество заболевших в Горно-Алтайске и Майминском районе, увеличивается процент летальности. На этой неделе дополнительно развернуты 70 коек для пациентов с коронавирусом. Всего в республике 595 специализированных мест, свободный коечный фонд - около 23%. Глава региона Олег Хорохордин поручил проработать вопрос скорейшего открытия второго корпуса республиканской детской больницы - там могут развернуть дополнительные места и еще одну ПЦР-лабораторию.