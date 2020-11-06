Суд арестовал четверых подозреваемых в убийстве девушки-подростка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал четверых подозреваемых в убийстве 16-летней девушки, чье тело было обнаружено на берегу Енисея в Красноярске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В ходе допросов подозреваемые дали показания об обстоятельствах совершенного преступления. Сегодня судом по ходатайству следствия всем четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - сообщили в СК.

По предварительным данным СК, убийство произошло вечером 23 октября. Четверо молодых людей в возрасте 19-23 лет вывезли девушку на берег Енисея возле Коркинского моста, где поссорились с ней и задушили. Потом сбросили тело в заводь и забросали бытовым мусором и ветками.

Отсутствие девушки по месту жительства было выявлено в ходе рейда специалистов органов опеки. По факту убийства возбуждено уголовное дело.