Кузнецова обратилась в прокуратуру по поводу инцидента с ребенком в больнице Новосибирска

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит прокуратуру провести проверку по факту жестокого обращения с трехлетней девочкой в туберкулезной больнице в Новосибирске. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Детский омбудсмен Анна Кузнецова направила запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с трехлетней девочкой в новосибирской больнице и ее пребывания в учреждении здравоохранения без воспитателя", - говорится в сообщении.

По данным омбудсмена, ребенок находится в больнице с апреля 2020 года. "Сейчас состояние девочки стабильное, угрозы для жизни и здоровья отсутствуют. В настоящее время устанавливается местонахождение матери девочки, причины, по которым она не находилась в больнице совместно с ребенком, необходимость оказания ей социальной и психологической помощи", - сообщает пресс-служба.

Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка.

Ранее в сообществе "Инцидент. Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео, где медсестра детской туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора видео, женщины, проходившей обследование в больнице, подобные действия медсестры происходят постоянно.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, сейчас медсестра отстранена от работы, готовится приказ о ее увольнении.