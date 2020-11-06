"Эрмитаж-Сибирь" посетили за первый год работы 100 тыс. человек

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Культурно-просветительный центр "Эрмитаж-Сибирь", открывшийся в начале ноября прошлого года в Омске, за первый год работы, несмотря на пандемию коронавируса, принял 100 тыс. посетителей. Об этом рассказал в пятницу ТАСС министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

"Прошедший год показал, что центр "Эрмитаж-Сибирь" стал одним из главных символов Омска, излюбленным местом посещения у самих омичей, так и гостей из других городов и стран. За один год - 100 тысяч человек, и это учитывая то, что несколько месяцев музей был закрыт из-за пандемии", - сказал Трофимов.

По его словам, работа музея не останавливалась и в период самоизоляции - были организованы онлайн-мероприятия, которые позволили людям со всего света познакомиться с уникальными экспонатами. "Впереди новая выставка из собрания Государственного Эрмитажа, которая, уверен, станет настоящим событием в культурной жизни региона", - сказал министр.

Он отметил, что реконструкция здания, где разместился "Эрмитаж-Сибирь", по разным причинам затянулась на несколько лет, и завершить проект удалось благодаря участию губернатора Александра Буркова, по распоряжению которого на ремонтные работы только за 2019-2020 годы было выделено около 200 млн рублей. "Время показало, что принятое решение [о создании филиала "Эрмитажа" в Омске] было верным", - считает Трофимов.

Центр "Эрмитаж-Сибирь" разместился в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. Реконструкция здания длилась несколько лет, общая сумма работ составила около 700 млн рублей.

Первой выставкой "Эрмитажа-Сибирь" стала экспозиция "Сжимая рукоять меча… Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока". Помимо проведения выставок, в центре музейных работников со всей Сибири знакомят с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.