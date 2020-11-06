Против медсестры новосибирской больницы, где ребенка таскали за волосы, возбудили дело

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, где ранее, как сообщалось в соцсетях, сотрудница таскала за волосы малолетнюю девочку. Об этом сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Ранее в сообществе "Инцидент. Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео, где медсестра туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора видео, женщины, проходившей обследование в больнице, подобные действия медсестры происходят постоянно. Управлением Следственного комитета, а также прокуратурой, Минздравом и аппаратом детского омбудсмена региона были организованы проверки.