Против медсестры новосибирской больницы, где ребенка таскали за волосы, возбудили дело

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, где ранее, как сообщалось в соцсетях, сотрудница таскала за волосы малолетнюю девочку. Об этом сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Ранее в сообществе "Инцидент. Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео, где медсестра туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора видео, женщины, проходившей обследование в больнице, подобные действия медсестры происходят постоянно. Управлением Следственного комитета, а также прокуратурой, Минздравом и аппаратом детского омбудсмена региона были организованы проверки.
"По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении медицинской сестры ГБУЗ НСО Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением)", - сказала Кулешова.
Она добавила, что в рамках расследования следователями будет дана оценка действиям медработницы, а также установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Днем в пресс-службе областного Минздрава сообщили, что медсестра отстранена от работы, готовится приказ о ее увольнении. Как сообщала ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко, сотрудница больницы применила к девочке силу, поскольку она баловалась.