В Иркутской области проверят приют для бездомных животных, на который поступили жалобы

ТАСС, 7 ноября. Прокуратура Иркутской области дала согласие ветеринарной службе региона на проведение внеплановой проверки приюта для безнадзорных животных ООО "Пять звезд" на который пожаловались общественники. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе прокуратуры области.

"Прокуратура изучила все документы, которые являются основанием для внеплановой проверки и дала согласие на ее проведение", - сказал собеседник агентства.

В начале октября губернатор области Игорь Кобзев дал поручение организовать общественный контроль за деятельностью приютов для безнадзорных животных. В пятницу пресс-служба области сообщила, что ветслужба обратилась в прокуратуру для проведения внеплановой проверки. Поводом послужило заявление общественного инспектора Елены Прадчук. В ходе посещения приюта инспектор зафиксировала на видео нарушение требований по обращению с животными.

Приют "Пять звезд" расположен в деревне Карлук в 13 км от Иркутска. Он является одним из основных исполнителей муниципальных заказов по отлову и содержанию бездомных собак и кошек в регионе. На начало октября там содержались около 200 животных.