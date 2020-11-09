Сыродельный завод в Новосибирской области начнет выпускать продукцию в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Компания "Сибирская нива" (входит в "Эконива-АПК холдинг") намерена запустить производство строящегося в поселке Маслянино Новосибирской области завода по производству сыров и молочной продукции, экспорт которой планируется на территорию Китая, к концу 2021 года. Об этом в понедельник ТАСС сообщил региональный директор "Эконива-АПК холдинг" Сергей Ляхов.

"Работы по возведению каркаса завода идут без остановки. В связи с тем, что некоторые поставщики из-за пандемии коронавируса не смогли вовремя поставить оборудование, срок начала монтажа у нас сместился с сентября на апрель 2021 года. Если в таком графике пойдем, то первая продукция будет где-то к концу 2021 года, - сказал собеседник агентства.

Мощность завода составит 1,2 тыс. тонн молока в сутки. По словам директора, это будет один из крупнейших молочных заводов в России. Основной ассортимент - твердые, полутвердые и самопрессующиеся сыры, а также традиционная молочная линейка и сухая деминерализованная сыворотка. Ранее министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщал, что первую очередь Новосибирского завода по производству сыров и молочной продукции запустят к концу 2020 года. Однако, по словам Ляхова, сроки ввода объекта в эксплуатацию пришлось сдвинуть из-за пандемии.

Содействие в разработке документации "Сибирской Ниве" оказала компания Tetra Pak - ключевой поставщик оборудования для завода. Подрядчик поставит на предприятие около 50% всего оборудования, в том числе для отделения приема молока, аппаратного цеха, где происходит глубокая подготовка молока для дальнейшей переработки. Также завод намерен приобрести у Tetra Pak "сырную линию", которая будет утилизировать до 500 тонн молока ежесуточно.

Экспорт товара в Китай

После окончания строительства "Сибирская Нива" планирует начать экспорт своей продукции в Китай. По словам Сергея Ляхова, первая продукция с других площадок "Эконивы", в том числе ультрапастеризованное молоко, уже отправилась в Китай, чтобы "прощупать" рынок сбыта.

"На момент запуска новосибирской площадки у нас уже должно быть все подготовлено для экспорта наших сыров. Как только произойдет их созревание, сразу планируем выходить на китайский рынок. Конец 2021 года - это закладка сыра и начало производства цельномолочной продукции, а выход на экспорт - это первый-второй квартал 2022 года", - сказал Ляхов.

Компания "Эконива" является крупнейшим производителей сырого молока в России, объединяет предприятия в Воронежской, Калужской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Московской, Ленинградской, Самарской, Смоленской, Тюменской областях, Алтайском крае, а также республиках Башкортостан и Татарстан. В Новосибирской области у компании "Сибирская нива" четыре животноводческих комплекса. Три из них работают в Маслянинском районе - в селе Борково содержится 2,5 тыс. голов дойного стада, в селе Пеньково - 5 тыс., в селе Елбань - 6 тыс. Еще один комплекс компании располагается в селе Огнева Заимка Черепановского района - на 3,4 тыс. голов.