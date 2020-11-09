Нефтепродукты на месте схода с рельсов 30 вагонов под Новосибирском ликвидируют сорбентом

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Пять восстановительных поездов ликвидируют последствия схода с рельсов 30 вагонов с щебнем и дизтопливом на станции Татарская в Новосибирской области, которое произошло накануне. Специалисты обрабатывают территорию сорбентом для сбора нефтепродуктов, об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

В воскресенье на станции Татарская в Новосибирской области в 11:58 мск произошел сход 30 вагонов грузового поезда и тепловоза. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС, из-за схода вагонов произошел разлив дизтоплива, объем которого уточняется. Из-за аварии движение на участке Транссиба было временно приостановлено.

"Для ликвидации ЧС привлечены силы и средства пяти восстановительных поездов, пожарных поездов, РЖД, спасателей новосибирского и омского отделений "Экоспаса", спасателей аварийно-спасательной службы и пожарно-спасательного подразделения, дислоцирующихся на территории района. Работает оперативная группа главного управления и оперативная группа РЖД. Проводятся работы по уборке аварийного подвижного состава, восстановлению железнодорожного полотна, работы по обработке грунта сорбентом и сбору нефтепродуктов", - сказал Орлов.

По его словам, из-за ЧС произошла задержка движения поездов дальнего следования более чем на шесть часов. Повреждена контактная сеть и железнодорожное полотно станции. Глава МЧС также обратился к главе муниципального района с просьбой рассмотреть вопрос о введении на территории станции режима ЧС.

Накануне Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту схода вагонов с рельсов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, сейчас идет опрос свидетелей и очевидцев произошедшего, изымается необходимая документация. На месте продолжают работать следователи, причины произошедшего пока не установлены.