Новосибирские власти намерены ограничить работу фудкортов и кинотеатров

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Новосибирские власти предлагают со следующей недели ограничить работу фудкортов, кинотеатров и детских площадок внутри торговых центров, а также театральных буфетов из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания правительства в понедельник.

"Новые ограничительные меры, как бы нам этого не хотелось, очевидно придется вводить <…> Нам на следующей неделе нужно вводить ограничения работы фудкортов в торговых центрах, работы детских площадок как в торговых центрах, так и в других объектах, работы кинотеатров в ТРЦ, возможно, ограничение работы буфетов в театрах и в других объектах, где проходят массовые мероприятия", - сказал Травников.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов также предложил не пускать подростков, которые сейчас находятся на каникулах, в ТРЦ без сопровождения родителей. "При проведении мониторинга, к сожалению, отмечаются случаи, когда ребятишки просто собираются в ТРЦ и проводят свое свободное время в данных учреждениях", - добавил Щербатов.

В октябре в Новосибирской области был введен запрет на работу организаций общественного питания и ночных клубов после 24:00 и до 08:00. Ограничение не распространяется на заведения общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

По данным оперативного штаба на утро 9 ноября, в регионе выявлено более 18,9 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. 11 октября в регионе рост заразившихся за сутки впервые с 3 августа превысил 100 человек. В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом и госпиталь ветеранов войн. Глава регионального Минздрава Константин Хальзов отмечал, что система здравоохранения региона испытывает колоссальную нагрузку из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.