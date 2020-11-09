Апелляционный суд признал недействительными генпланы двух муниципалитетов на Байкале

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Суд апелляционной инстанции признал недействительными генеральные планы двух расположенных на берегу озера Байкал муниципальных образований - Листвянского и Хужирского - в связи с тем, что документы были приняты с нарушениями, и это повлекло за собой хаотичную застройку побережья. Таким образом, не удовлетворены жалобы властей муниципалитетов на решение Иркутского областного суда, ранее по искам природоохранной прокуратуры признавшего генпланы недействительными.

"Решение [Иркутского областного суда] оставлено без изменения", - указано в материалах обоих дел, размещенных в картотеке пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

Оба муниципалитета находятся на территории Прибайкальского национального парка и входят в границы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Это обязывает местные власти согласовывать генпланы с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Кроме того, документы должны содержать ограничения и запрещенные виды деятельности, установленные для центральной экологической зоны Байкальской природной территории, а также водоохранной зоны Байкала. Однако генеральные планы были приняты с нарушениями, что повлекло за собой хаотичную застройку туристическими объектами и освоение защитных лесов. Власти должны устранить нарушения и принять новые генпланы.

Ранее Иркутский областной суд удовлетворил иски Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры о признании недействительными генеральных планов Листвянского и Хужирского муниципальных образований. Местные власти пытались оспорить эти решения в апелляционной инстанции.

Хужирское муниципальное образование находится на острове Ольхон - единственном населенном острове на Байкале. Является популярным туристическим направлением. Листвянское муниципальное образование из-за близости к Иркутску и транспортной доступности считается туристическими воротами Байкала. В поселке Листвянка, который входит в его состав, расположено много турбаз, гостиниц и гостевых домов. Суды по искам природоохранной прокуратуры ранее признали незаконными несколько построенных гостиниц и турбаз. Глава региона Игорь Кобзев в январе потребовал разработать новый генплан Листвянки, который бы не противоречил законодательству и упорядочивал строительство на особо охраняемой природной территории.

Озеро Байкал, внесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. Особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа.