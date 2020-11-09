В Иркутской области на удаленку перешли школы в 12 муниципалитетах

"В очном формате работают все школы Балаганского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Тайшетского, Тулунского, Усть-Удинского, Шелеховского районов, города Свирска. На дистанционное обучение временно перешли школы крупных городов области - Иркутска, Ангарска, Братска, а также образовательные учреждения Зимы, Усть-Илимска, Аларского, Баяндаевского, Братского, Иркутского, Осинского, Слюдянского, Эхирит-Булагатского районов. Остальные муниципалитеты (21 из 42) выбрали смешанный формат. К примеру, 1-4 и 9-11 классы учатся очно, остальные - дистанционно", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Школы 12 муниципалитетов Иркутской области с понедельника временно перешли на дистанционный режим из-за распространения коронавируса. В девяти они продолжают работать очно, а в 21-м - в смешанном формате, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Пока на дистанционный режим школы переведены на две недели. Затем каждый муниципалитет будет действовать исходя из ситуации. В соответствии с указом губернатора муниципалитеты Иркутской области, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию, сами решали, в каком формате школы будут работы после осенних каникул.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, на 9 ноября в Иркутской области подтверждено 26 772 случая заражения. Прирост за последние сутки составил 252 человека. Всего за время пандемии в регионе выздоровели 20 695 пациентов, умерли 556.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для граждан старше 65 лет режим самоизоляции продлен по 7 декабря, предприятиям торговли и услуг Иркутской области рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками, вузам - перейти на дистанционное обучение, работу заведений общепита ограничили до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. Увеличены поставки лекарств в регион.