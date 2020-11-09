Школьники повредили восемь надгробий на кладбище в Туве

ТАСС, 9 ноября. Школьники из города Ак-Довурак в Туве повредили на местном кладбище восемь надгробий. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД по республике.

"С заявлением обратилась местная жительница. Она заявила, что неизвестными лицами повреждено место захоронения ее родственника и надмогильное сооружение на кладбище города Ак-Довурака. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что всего повреждено восемь мест захоронений. В результате проведенного комплекса мероприятий в полицию доставлены пятеро несовершеннолетних жителей Ак-Довурака 2007 и 2008 годов рождения - учащиеся 5, 6 и 7 классов, которые сознались в содеянном", - сказали в полиции.

По данным пресс-службы, школьники сообщили, что пошли на городское кладбище "поживиться чем-нибудь после недавно прошедших похорон". Трое из них начали разбрасывать венки, портить могильные надгробия и ломать ограждения. Двое пытались остановить друзей, но их не послушали. В МВД отметили, что подростки из неблагополучных семей, четверо из них ранее попадали в поле зрения полиции и состоят на учете подразделения по делам несовершеннолетних.

По факту повреждений надгробий проводится проверка. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").