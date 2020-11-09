В центре Томска столкнулись три автомобиля и троллейбус

ТОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Троллейбус и три автомобиля столкнулись в понедельник утром в центре Томска. В результате ДТП один из автомобилей перевернулся. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Томской области.

"Сегодня около 11:45 (07:45 мск) на пересечении проспектов Ленина и Фрунзе произошло столкновение четырех транспортных средств: ИЖ-27175, Toyota Allex, троллейбуса и Audi А4. В результате происшествия автомобиль Audi опрокинулся, 29-летний водитель доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.