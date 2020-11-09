Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Красноярском крае

ТАСС, 9 ноября. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в понедельник в 139 км от закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Железногорска в Красноярском крае, следует из данных рассылки оперативных донесений Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 08:13 мск в 139 км на северо-восток от Железногорска. Эпицентр расположен на глубине 10 км, магнитуда равна 5,3. Территория события - Сибирский кратон (древняя платформа - прим. ТАСС).

Данных о пострадавших и разрушениях нет.