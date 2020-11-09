{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Красноярском крае

Толчки зафиксированы в 139 км на северо-восток от Железногорска

ТАСС, 9 ноября. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в понедельник в 139 км от закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Железногорска в Красноярском крае, следует из данных рассылки оперативных донесений Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 08:13 мск в 139 км на северо-восток от Железногорска. Эпицентр расположен на глубине 10 км, магнитуда равна 5,3. Территория события - Сибирский кратон (древняя платформа - прим. ТАСС).

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Теги
РоссияКрасноярский край
В Иркутской области движением льда повредило мост через реку Лену
Проезд в селе Верхоленск перекрыт до открытия ледовой переправы
Читать полностью