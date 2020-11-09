Рубцовск и Бийск получат еще 365 мест для пациентов с коронавирусом

В крае, по данным оперштаба, на 8 ноября выявлено 235 заражений коронавирусом, всего за время пандемии - 21 034 случая. Прирост инфицирования за месяц составил 42% - на 8 октября установлено 14 711 случаев. Сейчас в крае открыты 30 больниц на 5 575 коронавирусных коек, заняты 88% мест. Четверть госпитализированных - пациенты в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ 182 человека.

БАРНАУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Новые больницы для пациентов с коронавирусом будут развернуты в Бийске и Рубцовске Алтайского края к 15 ноября, дополнительно появится 365 коек для инфицированных, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Готовятся к развертыванию еще два госпиталя в Рубцовске на базе горбольницы №3 на 120 коек - все будут подключены к кислороду. Планируется, что уже в среду там начнут принимать пациентов. В Бийске во втором корпусе горбольницы №2 также завершают подготовку - общий коечный фонд составит 245 единиц. Сначала откроют 135 коек, кислородом обеспечат 90 из них", - сообщает пресс-служба.

По данным Минздрава региона, в Барнауле отмечено снижение суточного количества вызовов скорой помощи - с 2 500 до 1 045. При этом случаев диагностирования пневмонии стало меньше с 450 до 280. В сельских районах и других городах количество вызовов скорой в сутки на прежнем уровне - 1600-1700, остается высокий уровень подтвержденной пневмонии - 500 в сутки.

Коронавирусом в мире заразились 50 млн человек, 1,25 млн умерли. В России зарегистрировано 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.