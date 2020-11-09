Архитектурное решение культурного кластера в Кемерове вынесли на общественные обсуждения

КЕМЕРОВО, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса опубликовали и вынесли на общественное обсуждение архитектурное решение будущего музейного и театрального комплекса Сибирского кластера искусств, который должен быть построен в Кемерове к 2024 году. Общественные обсуждения будут проходить дистанционно на цифровой платформе "Кузбасс онлайн", сообщается на официальном сайте администрации Кемерова.

"Уважаемые жители города, приглашаем вас принять участие в общественном обсуждении архитектурной концепции объекта "Музейный и театральный комплекс" г. Кемерово. Выразить свое мнение вы можете на цифровой платформе "Кузбасс Онлайн", - говорится в сообщении.

Сама архитектурная концепция также опубликована на официальном сайте городской администрации. Как следует из документа, разработчиком выступило австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au. Планируется, что музейный и театральный комплекс, в котором расположатся филиалы Мариинского театра и Государственного Русского музея, будет представлять собой единое десятиэтажное здание общей площадью более 81 тыс. кв. метров с подземной автомобильной парковкой.

"Здание уверенно интегрируется в городскую среду и образует узнаваемый ансамбль. <…> В центре здания находится сердце проекта: зрительный зал вместимостью 950 мест, включая башню сцены и служебные помещения. Благодаря частичному панорамному остеклению общественного пространства открывается захватывающий вид на окрестности", - говорится в концепции.

Новые культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению президента РФ Владимира Путина должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их работы к 31 декабря 2023 года.

Сибирский кластер искусств в Кемерове будет состоять из культурно-образовательного и музейно-культурного комплексов, которые разместятся на разных площадках в Ленинском и Центральном районах Кемерова. Культурно-образовательный комплекс в настоящий момент находится в стадии активного строительства. Работы на площадке музейно-культурного комплекса еще не начались из-за затянувшегося проектирования. Первый архитектурный проект разрабатывали российские проектировщики, эскизы были опубликованы в местных СМИ и социальных сетях и собрали много негативных отзывов. Власти Кузбасса также выступили против предложенного архитектурного решения, было решено привлечь в разработке нового проекта архитектурное бюро из Австрии.