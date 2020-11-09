Пенсионерке, которую не приняли в больницу в Абакане, сделали тест на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях появилось видео, на котором фельдшер скорой помощи кричит на медиков одной из больниц Хакасии, которые отказывались госпитализировать 90-летнюю женщину.

ТАСС, 9 ноября. Девяностолетняя пенсионерка с подозрением на COVID-19, которую сначала отказались госпитализировать в одну из больниц Абакана, прошла тест на наличие коронавирусной инфекции и ожидает результатов дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского правительства в понедельник.

"Женщину утром осматривали у нас в стационаре, в кожно-неврологическом диспансере, где открыто специализированное отделение. Решение принято следующее: у женщины нет теста на COVID-19, сегодня ей его сделали. Состояние ее сейчас удовлетворительное, ей сделали компьютерную томографию и у нее незначительное поражение легких. Сейчас она находится дома до результатов тестирования. Родственники, со слов главного врача, с этим согласились, потому что если у нее нет COVID-19, и ее положат в инфекционное отделение, то это риск для здоровья", - сказал представитель пресс-службы, добавив, что при положительном результате теста женщину госпитализируют, койко-место за ней уже зарезервировано.

По словам собеседника агентства, результаты тестирования будут готовы во вторник.

В понедельник в республику прибыли помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старожинская, заместитель руководителя Росздравнадзора РФ Дмитрий Павлюков и два врача-пульмонолога. Они проведут аудит организации медицинской помощи, окажут практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку.

С начала пандемии в республике с населением около 534 тыс. человек зарегистрировано более 8 тыс. случаев заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, за месяц уровень заболеваемости вырос в четыре раза. Общее число выздоровевших превысило 5,8 тыс. человек, умерли 80 пациентов. В медицинских учреждениях региона развернуто 832 койки для больных с коронавирусной инфекцией, в ближайшие две недели власти региона рассчитывают довести их число до тысячи.