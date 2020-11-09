Строительство нового онкодиспансера в Новосибирске планируют начать в 2024 году

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Новое здание областного онкодиспансера в Новосибирске, где остро стоит проблема борьбы с онкологическими заболеваниями, вместо прежнего, основанного в 1965 году, начнут строить в 2024 году. Его разместят на территории городской клинической больницы № 25, сообщил журналистам в понедельник на брифинге главный врач новосибирского областного клинического онкологического диспансера Олег Иванинский.

Ранее региональный Минздрав сообщал, что строительство нового онкоцентра в Новосибирской области начнется в 2021 году. Онкодиспансер планировалось построить в Новосибирске еще в 2014-2015 годах, строительство оценивалось в 5-6 млрд рублей. Однако губернатор области Андрей Травников приостановил разработку проекта, поскольку он требовал пересмотра концепции: губернатор выразил сомнение в целесообразности строительства именно онкоцентра, по его словам, часть ресурсов нужно вложить в развитие других учреждений.

"Как сказал губернатор [Новосибирской области], новый онкодиспансер будет строиться в 2024 году. Мы проработали медико-техническое задание, структуру нового онкодиспансера. Местом строительства определена площадка, которая находится на [улице] Александра Невского, это территория 25-й медсанчасти", - сказал Иванинский.

В 2019 году в области зарегистрировано 474,8 случая заболеваемости онкологией на 100 тысяч населения, что выше как общероссийского, так и среднего по Сибирскому федеральному округу показателя. Создание на территории региона нового онкоцентра было анонсировано в сентябре прошлого года на форуме "Технопром", когда губернатор Новосибирской области подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Мединвестгрупп", которая должна была заняться проектированием здания будущего центра.

Ранее предполагалось, что новый онкодиспансер расположится на площади 4,8 га на территории Городской клинической больницы № 25 в Калининском районе Новосибирска. В комплексе площадью 80 тыс. кв. метров должен был разместиться стационар на 725 человек, поликлиника на 510 приемов в смену, 60-местный пансионат, операционный блок на 20 столов и клинические кафедры.

Новосибирский областной онкологический диспансер основан в 1965 году, располагается в Ленинском районе Новосибирска, на левом берегу реки Оби. В учреждении проводят полное обследование пациентов для выявления или исключения онкопатологии, диагностику опухолевых образований.