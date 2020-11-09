В Омске восстановили поврежденный вандалами мемориал героям Великой Отечественной войны

ТАСС, 9 ноября. Монумент "Слава героям" на бульваре Победы в Омске, который был поврежден вандалами 3 ноября, восстановлен в первозданном виде, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии Омска. Работы оплатила охранная организация, которая следит за соблюдением порядка на бульваре.

Ранее ТАСС сообщил, что вандалы в ночь на вторник оторвали несколько букв от надписи "Слава героям" на памятнике в виде красной звезды. Полиция по данному факту проводит проверку.

"Охранное предприятие, которое следит за соблюдением порядка на территории бульвара, решило изготовить буквы и установить их на мемориал за свой счет. <…> Сегодня специалисты провели монтажные работы и закрепили недостающие, уже новые, буквы на монументе "Слава Героям", - сообщила пресс-служба.

Мэрия отметила, что оторванные вандалами буквы были сильно повреждены и не подлежали реставрации. "Так как место является видовым, памятным, то решение о восстановлении мемориала за свой счет было принято сразу же, без разбирательств, - рассказала пресс-служба. - С представителями управления дорожного хозяйства и благоустройства был решен вопрос компенсации охранным предприятием восстановительных работ на поврежденных участках мемориала". В следующем году на бульваре Победы будут установлены камеры наблюдения.

Реконструкция бульвара Победы проводилась в течение двух лет по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды". Власти города сначала рассматривали вариант переноса мемориала "Слава героям" в парк 30-летия Победы, но по просьбе ветеранов монумент был оставлен на прежнем месте. При этом он был полностью обновлен, в частности, в нем была оборудована система подсветки.