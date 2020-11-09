В Иркутской области движением льда повредило мост через реку Лену

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Понтонный мост через реку Лену в селе Верхоленск Иркутской области, в котором проживают порядка 500 человек, повредило шугой - движением скоплений льда во время ледостава, сообщается в понедельник на сайте дорожной службы региона.

"Понтонный мост через реку Лену автомобильной дороги Верхоленск - Магдан поврежден шугой. Проезд перекрыт до открытия ледовой переправы. Организован объезд из Качуга через Заячью падь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Дорожной службы Иркутской области ТАСС уточнили, что объезд на 5 км длиннее, чем дорога через мост. Восстанавливать сооружение будут после установления льда и открытия ледовой переправы. На сайте администрации Качугского района сообщается, что во время разрушения моста людей и автомобилей на нем не было. Движение по этому мосту было закрыто со 2 ноября из-за угрозы повреждения в период ледостава.

Остается закрытым мост через Лену в Жигаловском районе, который в конце октября также повредило шугой. В трех муниципальных образованиях района ввели режим чрезвычайной ситуации, у местных жителей в связи с закрытием моста нет возможности выехать из своих населенных пунктов. Чтобы доставлять им продукты и обеспечивать экстренное сообщение, в поселок Тутура ранее направили группу спасателей с аэролодкой.