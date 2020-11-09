Онкопациентов в Новосибирской области начали консультировать дистанционно

"Часть больных получают таблетированные препараты и дистанционное консультирование. Новая часть работы онкодиспансера - мы отрабатываем дистанционное наблюдение больного, который получает таблетки, а не инъекционный препарат", - сказал Иванинский.

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Новосибирский областной клинический онкодиспансер начал дистанционно консультировать пациентов из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник на брифинге сообщил журналистам главный врач учреждения Олег Иванинский.

Он также отметил, что учреждение не принимает пациента, если он пришел на прием с температурой. Если у больного выявили коронавирусную инфекцию, то его направляют на лечение от ковида, при этом сроки лечения от онкозаболевания могут сдвигаться в зависимости от состояния человека. Главврач добавил, что в условиях пандемии диспансер продолжает принимать больных и проводить плановую химиотерапию.

Кроме того, работу начинает центр амбулаторной онкологической помощи, который в условиях пандемии не имел возможности выполнять запланированный объем работы. В учреждении также отмечается небольшое снижение числа пациентов из-за приостановленной диспансеризации.

По данным оперативного штаба на утро 9 ноября, в регионе выявлено более 18,9 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. 11 октября в регионе рост заразившихся за сутки впервые с 3 августа превысил 100 человек. В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом и госпиталь ветеранов войн.

Новосибирский областной онкологический диспансер основан в 1965 году, располагается в Ленинском районе Новосибирска, на левом берегу реки Оби. В учреждении проводят полное обследование пациентов для выявления или исключения онкопатологии, диагностику опухолевых образований.