Депутат Бурматов просит ГП взять на контроль ситуацию в иркутском приюте для собак

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Депутат Государственной думы Владимир Бурматов направил в Генеральную прокуратуру и МВД РФ обращения с просьбой взять на контроль расследование фактов жестокого обращения с животными в иркутском приюте "Пять звезд". Об этом депутат сообщил в понедельник в своем Instagram.

Нарушения выявила общественный инспектор в области обращения с животными межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории Елена Прадчук, которая проверила приют. Животные там содержатся в ненадлежащих условиях, у 80% собак есть признаки опасных болезней, в вольерах нет еды и воды, в клетках с живыми собаками инспектор обнаружила трупы погибших.

"Я здесь обращаюсь к губернатору Иркутской области, МВД и прокуратуре (официальные запросы мы направили еще в выходные) с просьбой взять это дело на личный контроль. Совершено серьезное, тяжелое уголовное преступление. Здесь минимум две уголовные статьи. Жестокое обращение с животными (причем часть вторая, группа лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более животных), это пять лет лишения свободы. И нецелевое расходование бюджетных средств", - написал Бурматов.

Компания "Пять звезд", которой принадлежит приют, является исполнителем контракта по отлову безнадзорных животных. Как сообщил Бурматов, по поступившей ему информации, она выиграла тендер на 20 млн рублей. Приют располагается в деревне Карлук в 13 км от Иркутска.

Как сообщается в понедельник на сайте Росприроднадзора, на момент проверки приюта общественным инспектором там находились 187 взрослых собак и 29 щенков. "Животные содержатся в вольерах размером не более двух квадратных метров, взрослые - до восьми особей, щенки - до 20. Собаки находятся в неудовлетворительном состоянии, в крайней степени истощения и обезвоживания, у 80% особей заметны признаки чумы плотоядных и парвовирусного энтерита. Еда и вода в вольерах отсутствует. В вольерах с живыми собаками находились и трупы животных", - говорится в сообщении. Общественница подала заявления в правоохранительные органы.

Служба ветеринарии Иркутской области по согласованию с прокуратурой начала внеплановую выездную проверку приюта. Выявлены нарушения правил содержания животных, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек. Проверка будет проводиться по 2 декабря, по ее итогам служба ветеринарии подготовит акт, который будет направлен в прокуратуру и собственнику приюта для принятия мер по устранению нарушений. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.