Житель Бийска поджег дом с двумя детьми, не открывшими ему двери

ТАСС, 9 ноября. Следствие предъявило обвинение в покушении на убийство двоих детей общеопасным способом 33-летнему жителю Бийска в Алтайском крае, который поджег дом, где они находились. Дети не открыли дверь бывшему сожителю матери, сообщается на сайте следственного управления СК РФ региона.

"В городе Бийске предъявлено обвинение местному жителю в покушении на убийство двух детей общеопасным способом. <...> По данным следствия, 18 октября 2020 года в городе Бийске обвиняемый пришел к дому бывшей сожительницы, достоверно зная, что в нем находятся ее дети 11 и 3 лет. В связи с тем, что дочь хозяйки не открыла ему дверь, мужчина поджег крыльцо дома, предварительно облив его смесью из масла и бензина", - говорится в сообщении.

Детей спас прохожий, вытащив их из окна. Пожар, по данным следствия, причинил значительный ущерб, уничтожив имущество. Обвиняемый заключен под стражу. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетних, совершенное общеопасным способом") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества путем поджога").