В Абакане госпитализировали пенсионерку, которую ранее не приняли в больницу

ТАСС, 9 ноября. Пенсионерку, 90-летнюю жительницу Абакана (Хакасия) Екатерину Глушко с подозрением на COVID-19, которую сначала отказались госпитализировать в одну из больниц города, поместили в республиканскую офтальмологическую больницу. Об этом говорится в официальном сообщении республиканского Минздрава, распространенном в понедельник.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилось видео, на котором фельдшер скорой помощи кричит на медиков одной из больниц Хакасии, которые отказывались госпитализировать 90-летнюю женщину. Позднее пресс-служба правительства региона сообщили, что у женщины взят тест на COVID-19, и при положительном результате ее госпитализируют. Результаты тестирования должны быть известны во вторник.