Один человек погиб при опрокидывании лодки на Енисее

ТАСС, 9 ноября. Мужчина погиб при опрокидывании лодки на Енисее в городе Лесосибирске в Красноярском крае. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 9 ноября 2020 года около 14 часов (10:00 мск) на левом берегу реки Енисей в черте города Лесосибирска Красноярского края произошло опрокидывание надувной лодки ПВХ с мотором, в которой находились два местных жителя. Один из находившихся в лодке мужчин погиб, другому оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.

Красноярской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.