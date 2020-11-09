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Один человек погиб при опрокидывании лодки на Енисее

Еще один пострадал

ТАСС, 9 ноября. Мужчина погиб при опрокидывании лодки на Енисее в городе Лесосибирске в Красноярском крае. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 9 ноября 2020 года около 14 часов (10:00 мск) на левом берегу реки Енисей в черте города Лесосибирска Красноярского края произошло опрокидывание надувной лодки ПВХ с мотором, в которой находились два местных жителя. Один из находившихся в лодке мужчин погиб, другому оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.

Красноярской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.

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РоссияКрасноярский край
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