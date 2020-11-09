Площадь загрязнения после схода 30 вагонов на Транссибе составила около 200 кв. м

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Площадь загрязнения на станции Татарская в Новосибирской области, где в воскресенье сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда, составляет около 200 квадратных метров, сообщает на официальной странице в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Площадь загрязнения производственной площадки станции составляет около 200 кв. м", - написала Радионова в понедельник.

Она добавила, что на данный момент инспекторы Росприроднадзора продолжают сбор нефтепродуктов на месте аварии, территория обрабатывается сорбентом. Специалисты откачали нефтепродукты из одной цистерны, приступили к откачке со второй. Кроме того, удалось провести откачку 16 тонн нефтяной эмульсии из поврежденных при аварии цистерн.

В воскресенье на станции Татарская в Новосибирской области в 11:58 мск произошел сход 30 вагонов грузового поезда и тепловоза. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС, из-за схода вагонов произошел разлив дизтоплива. Из-за аварии движение на участке Транссиба было временно приостановлено.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД), место разлива нефтепродуктов локализовано. В настоящий момент сотрудники подразделения аварийно-спасательной службы "Экоспас" завершают перекачку технологического топлива из поврежденных цистерн в исправные порожние цистерны. В пресс-службе добавили, что работы по ликвидации аварии не влияют на движение поездов на участке Транссиба.