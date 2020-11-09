Глава Алтая поручил проверить работу регоператора из-за проблем с вывозом мусора

ТАСС, 9 ноября. Комплексную проверку работы самого крупного в регионе регоператора "Коммунальщик", работающего в Республике Алтай, поручил провести глава территории Олег Хорохордин. В нескольких точках региона наблюдаются проблемы с вывозом мусора, в частности - в Горно-Алтайске и Майминском районе, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

В начале ноября 2020 года пресс-служба управления Роспотренадзора по региону сообщила, что на "Коммунальщик" наложен уже 31 штраф из-за переполненных контейнеров и несвоевременного вывоза мусора. В регионе действует три регоператора, "Коммунальщик" - самый крупный. В конце мая 2020 года прокуратура региона возбудила административное дело в отношении "Коммунальщика", который не вывозил вовремя мусор с контейнерных площадок Горно-Алтайска.

"Наиболее сложная ситуация в Горно-Алтайске и Майминском районе. Сегодня на совещании Олег Хорохордин раскритиковал работу регоператора, отвечающего за вывоз отходов в Горно-Алтайске, Майминском, Турочакском, Чемальском и Чойском районах. Глава поручил первому вице-премьеру Виталию Махалову провести выездную проверку полигонов, куда вывозятся отходы. Кроме того, глава потребовал провести комиссионную проверку работы регоператора с привлечением соответствующих органов и вынести предложения по оргвыводам в отношении компании", - сообщает пресс-служба.

По словам Хорохордина, люди жалуются на качество работы регоператора, выставляют в соцсети фото переполненных мусорных баков, контейнерных площадок. Он подчеркнул, что администрации города совместно с Минрегионразвития необходимо нормализовать график регоператора по вывозу мусора и устранить проблему.

Республика Алтай - туристический горный регион с населением около 220 тыс. человек, Горно-Алтайск - единственный город в регионе с населением около 63 тыс. человек.