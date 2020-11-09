В Хакасии возбудили дела о загрязнении рек в отношении золотодобытчиков

ТАСС, 9 ноября. Золотодобытчики в Хакасии работали без согласования с Росрыболовством и нарушали природоохранное законодательство, возбуждены административные дела, сообщается на сайте Енисейского территориального управления Росрыболовства по итогам проверки прокуратурой региона деятельности золотодобывающих компаний.

"При проверках золотодобывающих организаций в Ширинском районе (реки Малый Черный Июс, Андат, Белый Июс, Орджоникидзевском районе (реки Бобровая, Черный Июс), Аскизском районе (реки Магазы, Балыксу, Изас) были выявлены нарушения природоохранного законодательства, <...> факты осуществления хозяйственной деятельности без согласования с Енисейским территориальным управлением Росрыболовства, нарушений условий согласований в части осуществления компенсационных мероприятий по возмещению вреда причиняемого водным биоресурсам и среде их обитания, нарушения водного законодательства. По выявленным фактам возбуждены административные производства", - говорится в сообщении.

Названия компаний в ведомстве не уточнили. По данным сайта правительства Хакасии, в регионе работают восемь предприятий по добыче россыпного золота.

В августе 2020 года специалисты Минприроды Хакасии обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) меди, нефтепродуктов и железа в некоторых случаях в шесть раз, в реках Балыксу, Изасе, Черном Июсе, Малом Черном Июсе, Андате, Бобровой, ручье Крутом. В 2019 году, по данным Минприроды республики, замеры содержания вредных веществ в этих реках не проводили.

Также в августе 2020 года после жалоб на загрязнение рек Малый Кизас и Кизас на юге Хакасии Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора проверяло деятельность золотодобывающей компании "Ойна", сообщал ранее ТАСС координатор проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) России "Люди - природе" Александр Колотов. По данным Минприроды Хакасии, в реке Малый Кизас была более чем в 5,3 раза превышена ПДК меди, в 3,6 - нефтепродуктов, в 1,6 - железа.

Технология добычи россыпного золота наносит ущерб экосистеме рек - нарушает их русло, негативно воздействует на речные экосистемы, на водные биоресурсы, неизбежно загрязняет также реки ниже по течению. Также этот способ золотодобычи провоцирует вырубку пойменного леса - чтобы отвести русло реки, нужно вырубить под него просеку и прорыть канаву. Из-за изменений экосистем нарушаются пути миграции хариуса, тайменя и других ценных пород рыб.