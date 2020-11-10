Туристические базы Республики Алтай на новогодние праздники забронированы почти на 100%

ТАСС, 10 ноября. Туристические базы на новогодние праздники в Республике Алтай забронированы почти на 100%, сообщила ТАСС председатель ассоциации туроператоров региона Татьяна Зяблицкая.

Республика Алтай - туристический горный регион с населением около 220 тыс. человек, Горно-Алтайск - единственный город в регионе с населением около 63 тыс. человек. В республике активно развиты разные виды туризма - от времяпровождения на семейных базах до экстремальных альпинистских походов и сплавов по горным рекам. Ежегодный турпоток - не менее 2 млн гостей.

"На новогодние заезды базы сейчас на индивидуальные туры очень сложно найти, практически все полные на 100%, пандемия не сказалась <...> На новый год предлагается, к примеру, активный отдых - конные прогулки, катание на снегоходах, на горнолыжном курорте "Манжерок" ожидается работа уже пяти трасс - в прошлом работали две", - сказала Зяблицкая.

Также, на новогодние праздники в Республике Алтай предлагается размещение на турбазах - в пакет может входить посещение бани, новогодний банкет. Можно также пользоваться горнолыжными склонами, посещать не только "Манжерок", но и трассы на границе с Республикой Алтай в соседнем Алтайском крае в турзоне "Бирюзовая Катунь". В качестве других развлечений предлагается катание на хаски, экскурсии на Чемальскую ГЭС и остров Патмос, на Камышлинский водопад, в Тавдинские пещеры.

По словам Зяблицкой, турбизнес в регионе завершит год не с такими серьезными потерями, каких опасались предприниматели, но падение прибыли ожидается из-за трехмесячного простоя порядка 15%. До конца окупить затраты того времени, когда базы не работали, пока не удается. Кроме того, в связи с ажиотажным спросом поставщики продуктов питания, транспорта, расходных материалов подняли цены, а туроператоры и туркомпании оставили стоимость на прежнем уровне, что также сказалось на финансовом состоянии. При этом, как отметила Зяблицкая, постоянные туристы спрашивают уже о турах на следующий год, чтобы планировать свои отпуска.

Как ранее сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов, экологии и туризма региона, количество туристов в этом году, несмотря на пандемию и простой турбизнеса, может вырасти на 5-10% благодаря программе возврата части средств на турпутевки по сравнению с прошлым годом, когда регион посетили более 2 млн 171 тыс. человек. Ранее пресс-служба правительства республики сообщала, что турпоток только за лето 2020 года вырос на 26% к лету 2019 года - до 1,331 млн человек. Это связано не только с тем, что жители страны не могли выехать за границу, но и с развитием туризма в регионе.