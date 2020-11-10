Пункт пропуска "Ташанта" на границе с Монголией на Алтае временно приостановил работу

ТАСС, 10 ноября. Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Ташанта" на границе Республики Алтай и Монголии временно приостановил работу из-за закрытия монгольского пункта пропуска на другой стороне границы. Решение принято для снижения распространения коронавируса, сообщается во вторник со ссылкой на Погрануправление ФСБ России по Республике Алтай на сайте правительства региона.

"Пропуск лиц и транспортных средств через госграницу РФ в пункте пропуска "Ташанта" временно приостановлен в связи с закрытием монгольского пункта пропуска Цаган-Нур до 23 ноября 2020 года. Решение было принято правительством Монголии в целях предупреждения и снижения риска распространения пандемии COVID-19 внутри своей страны", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы пункта пропуска и порядке пропуска людей и транспорта погрануправление проинформирует дополнительно.

По данным оперштаба региона, на 9 ноября в республике выявлено за сутки 100 новых случаев коронавируса, всего за время пандемии подтверждены 8 908 случаев. Как ранее сообщал ТАСС, на 3 ноября в Монголии было зарегистрировано в общей сложности 350 случаев коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 50,4 млн человек, более 1,25 млн умерли. В России, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 796 132 случая заражения, выздоровели 1 335 141 человек, умерли 30 793. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.