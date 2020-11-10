Экспозицию с приматами в зоопарке Красноярска закрыли из-за опасности заражения животных

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Экспозицию с приматами в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" временно закрыли для посетителей из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении зоопарка.

"В связи с пандемией и в целях безопасности этаж с приматами в экспозиции "Экзотические животные" временно закрыт для посещения, до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении. Сам парк открыт, посетители могут увидеть животных в уличных вольерах и акватеррариуме.

Директор парка Андрей Горбань пояснил ТАСС, что приматы находятся в группе риска в плане заражения от людей.

Парк флоры и фауны "Роев ручей" существует с 2000 года, это один из крупнейших зоопарков России. Здесь обитают более 10 видов приматов: шимпанзе, гиббоны, макаки, галаго, игрунки и другие.