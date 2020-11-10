В Приангарье на развитие сферы первичной медпомощи направят более 10 млрд рублей

ИРКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области направят в 2021-2025 годах более 10 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, соответствующую программу подписал председатель правительства региона. Об этом во вторник на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания сообщила заместитель министра здравоохранения области Галина Синькова.

"Что касается материально-технической базы здравоохранения, то буквально вчера Константин Борисович [Зайцев, председатель правительства Иркутской области] подписал наш вариант программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы, где предусмотрено финансирование в размере 10 млрд 114 млн рублей. Эта программа направлена на укрепление материально-технической базы. Это капитальные ремонты, реконструкция, стройки, приобретение оборудования и приобретение автомобильного транспорта помимо автомобилей скорой помощи", - сказала Синькова.

На 2021 год предусмотрено финансирование в размере 2 млрд 41 млн рублей. Большую часть средств - свыше 1 млрд - направят на обновление оборудования. Также в первый год действия программы планируется построить 37 фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории. В последующие годы в приоритете будут реконструкция и строительство объектов первичного звена здравоохранения.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал принять дополнительные меры по укреплению первичного звена здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.