Фудкорты и кинотеатры внутри ТЦ прекратят работу в Новосибирской области на две недели

В понедельник, 9 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил со следующей недели ограничить работу фудкортов, кинотеатров и детских площадок внутри торговых центров, а также театральных буфетов из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией в регионе.

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Новосибирской области одобрил введение с 16 по 30 ноября ряда новых ограничительных мер на территории Новосибирской области. На две недели планируется прекратить работу фудкортов и кинотеатров, расположенных в торговых центрах, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Глава региона поручил подготовить все необходимые нормативные документы и рассмотреть их на внеочередном заседании правительства 13 ноября. В случае принятия положительного решения о введении дополнительных ограничительных мер на территории региона на две недели - с 16 по 30 ноября включительно - будет прекращена работа фудкортов и кинотеатров, расположенных в торговых центрах", - говорится в сообщении.

В октябре в Новосибирской области был введен запрет на работу организаций общественного питания и ночных клубов после 24:00 и до 08:00. Ограничение не распространяется на заведения общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

По данным оперативного штаба на утро 10 ноября, в регионе выявлено более 19 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. 11 октября в регионе рост заразившихся за сутки впервые с 3 августа превысил 100 человек. В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом и госпиталь ветеранов войн.