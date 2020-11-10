В группе "ВИС" объяснили изменение тарифа на вывоз ТКО в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Группа "ВИС" - владелец регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирской области, компании "Экология - Новосибирск", сообщила, что изменение тарифа на вывоз ТКО в 2020 и 2021 годах связано с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая посчитала прежний тариф - 53 руб. - несправедливым из-за занижения его департаментом по тарифам региона. После пересчета суммы средневзвешенная плата для граждан за вывоз ТКО снизилась на 30%, в итоговую стоимость также включили недополученные средства за последние десять месяцев, сообщил журналистам во вторник на пресс-конференции гендиректор группы "ВИС" Кирилл Гапеев.

Ранее департамент повысил тариф на вывоз ТКО до 420,2 руб. за один кубометр. В соответствии с ним регоператор "Экология - Новосибирск" будет собирать плату с населения области до конца года. По подсчетам ТАСС, согласно формуле расчета платежей на одного человека, предусматривающей расчет исходя из существующего тарифа и норматива накопления мусора, ежемесячный платеж за вывоз ТБО на одного человека вырастет с 59,8 до 83 руб. В начале ноября депутаты Заксобрания региона заявили, что обратятся к главе ФАС России Игорю Артемьеву с просьбой отменить постановление о повышении тарифа почти на 40%.

"По конкурсной заявке, на основании которой компания "Экология - Новосибирск" стала региональным оператором, была заявлена плата для граждан 97,7 и 106,5 руб. С 1 января 2019 года тариф был уставлен 92,42 - ниже, чем сумма на конкурсе. В июле тариф снова сократился до 88,62 руб. <...> В декабре прошлого года был установлен тариф 59,88 руб., <...> с таким решением местного регионального департамента по тарифам мы были категорически не согласны. <...> Тариф должен был быть справедливым - 73,58 руб., начиная с 1 января 2020 года. Поскольку 10 месяцев граждане платили 59 руб., то компенсация всей суммы недополученных доходов "Экологии - Новосибирск" могла быть столь существенной, что ФАС предписал их получить еще в 2021 году. Таким образом, 83,36 руб. был установлен тариф", - сказал Гапеев.

По его словам, департамент по тарифам, принимая решение о снижении тарифа в прошлом году, не входил в "профессиональный диалог" с региональным оператором. При этом гендиректор "Экологии - Новосибирск" Лариса Анисимова на каждое решение департамента писала особое мнение, которое ведомство оставило без ответа. При последнем перерасчете средневзвешенная плата для граждан на вывоз ТКО снизилась на 30% по сравнению с 2019 годом - с 90,52 до 63,84 руб.

Комментарий департамента по тарифам Новосибирской области оперативно получить не удалось.

О ситуации

В апреле Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что в ближайшее время из-за неплатежей могут прекратить работу региональные операторы ТКО в 20 регионах страны, в том числе в Новосибирской области. Как сообщала ТАСС генеральный директор "Экология - Новосибирск" Лариса Анисимова, в условиях самоизоляции объем ТКО у населения вырос на 15-20%, что сравнимо с объемом мусора в новогодние каникулы, при этом собираемость платежей упала на 30-35% от плановых показателей, до 50% снизилась собираемость взносов от юридических лиц.

В начале 2020 года Анисимова сообщала ТАСС, что считает существующий тариф для населения заниженным. Она поясняла, что компания отправила запросы в департамент по тарифам региона и Федеральную антимонопольную службу, чтобы разобраться, с чем связан такой тариф за вывоз мусора.

Группа "ВИС" - российский инвестиционный и строительный холдинг. Штаб-квартира находится в Москве, представительства - в восьми регионах РФ. В Новосибирске "ВИС" является концессионером двух крупных проектов - строительства платного четвертого моста через реку Обь и двух мусоросортировочных комплексов.