Группа "ВИС" готова построить комплексы по переработке ТКО под Новосибирском за три года

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Владелец регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирской области, компании "Экология - Новосибирск", группа "ВИС" готова в течение трех лет после подписания концессионного соглашения по переработке ТКО, которое в настоящее время заморожено, построить мусороперерабатывающие комплексы в регионе. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил журналистам гендиректор группы "ВИС" Кирилл Гапеев.

Компания-концессионер - группа "ВИС" до 2019 года за свой счет планировала создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов. Площадка у Раздольного была отвергнута по экологическим соображениям после протестов местных жителей. Новосибирские власти совместно с концессионером внесли в соглашение несколько изменений и направили их на согласование в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

"ФАС ответила в октябре, что все правки являются уточняющими и не вносят существенных изменений. Соответственно, такое дополнительное соглашение можно подписать. Это говорит о том, что госпожа Анисимова (гендиректор компании "Экология - Новосибирск" - прим. ТАСС) готова подписать дополнительное соглашение, и мы готовы немедленно приступить к реализации этого проекта. <…> Как только мы подпишем соглашение, мы будем понимать, что мы должны будем в течение 36 месяцев реализовать проект", - сказал Гапеев.

По словам гендиректора группы "ВИС", согласно действующему концессионному соглашению, окончательную стоимость возводимых объектов определят по итогам госэкспертизы проектной документации. В допсоглашении стороны указали, что предельная стоимость составит 6 млрд рублей, в то время как в действующем варианте концессии допускалось увеличение суммы на 15-20%.

В документе также прописано, что стороны не будут предъявлять друг другу претензий за время заморозки концессии, а регоператор откажется от предъявления правительству области 300 млн рублей упущенной выгоды в случае расторжения соглашения. Кроме того, концессионер и концедент имеют право изменить месторасположение участка под строительство мусороперерабатывающего завода, который находится в поселке Раздольное, а также выйти из концессии через 25 лет без каких-либо штрафов.

"Мы хотели бы, хотя понимаем, что это очень сложно, но теоретически возможно, в третьем квартале 2021 года выйти уже на строительную площадку. Это наш план-график по реализации этого проекта. За это время область предоставит нам участок взамен Раздольного. Мы параллельно с этим выходим на подписание дополнительного соглашения № 2, где меняем участок, согласовываем это в местном органе ФАС", - рассказал Гапеев.

О ситуации

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% компании "Экология - Новосибирск" и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 млрд до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. Как заявлял ранее губернатор региона Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых ведется строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.