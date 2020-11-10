На Транссибе завершили ликвидацию последствий схода с рельсов 30 грузовых вагонов

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ликвидация последствий схода с рельсов 30 вагонов с щебнем и дизельным топливом на станции Татарская в Новосибирской области завершена, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

"Во вторник, 10 ноября, в 11:11 (мск) железнодорожники завершили восстановительные работы на месте схода вагонов на станции Татарская. В частности, завершены работы по восстановлению устройств контактной сети, автоматики и телемеханики, железнодорожного полотна", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что перекачка дизтоплива завершена.

В пресс-службе пояснили, что последний из сошедших вагонов был установлен обратно на рельсы накануне, 9 ноября, в 22:49 (мск). Работники магистрали восстановили около 400 метров железнодорожного полотна. На данный момент движение по всем путям станции осуществляется в штатном режиме.

О причинах инцидента

Причиной схода с рельсов вагонов стало повреждение колесной пары одного из вагонов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

"Произошла распрессовка бондажа первой колесной пары первой тележки по ходу движения. Сейчас выясняются причины этого", - сказала собеседница агентства.

В воскресенье на станции Татарская в Новосибирской области тепловоз и 30 вагонов с щебнем и дизтопливом сошли с рельсов, в результате чего произошел разлив дизтоплива. В результате инцидента никто не пострадал, была повреждена контактная сеть и ж/д полотно. Поезда дальнего следования были задержаны более чем на 6 часов. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В связи с произошедшим власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Татарске.