По факту жесткого обращения с детьми в больнице Новосибирска возбудили второе дело

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении еще одного сотрудника туберкулезной больницы, где ранее, как сообщалось в соцсетях, медсестра таскала за волосы малолетнюю девочку. Об этом сообщила журналистам в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"В ходе расследования уголовного дела следователями СК был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребенка. В отношении указанного медработника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением")", - сказала Кулешова, уточнив, что дело возбуждено по второму видео, выложенному в социальных сетях, где медсестра бьет малолетного мальчика.

Ранее в сообществе "Инцидент. Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео, где медсестра детской туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. В связи с инцидентом были организованы проверки, по результатам которых следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении медсестры.

В понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональному Минздраву проверить работу детской туберкулезной больницы. Как сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов, министерством была сформирована комиссия, на прошлой неделе она уже посещала детскую больницу вместе с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области Надеждой Болтенко для проверки работы медучреждения. Также была проведена работа с медсестрой больницы, действия которой попали на видео, в результате женщина была уволена.