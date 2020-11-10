В школах четырех городов Хакасии введут дистант из-за коронавируса

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса быстрее, чем в среднем по России. Она отметила, что в ряде субъектов, в которых административные санкции фактически не применяются и не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц, больных хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости выше среднероссийского уровня.

ТАСС, 10 ноября. Власти Хакасии с 11 ноября введут обязательное дистанционное обучение для школьников 5-11 классов, а также студентов техникумов и колледжей в Абакане, Усть-Абакане, Черногорске и Саяногорске. Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции несовершеннолетние не смогут покидать свои дома без родителей, за исключением случаев, когда они следуют на учебу, сообщил глава региона Валентин Коновалов на своей странице в социальной сети " ВКонтакте ".

"Состоялось заседание оперативного штаба по предотвращению распространения в регионе COVID-19. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора в постановление правительства Хакасии о введении режима повышенной готовности внесены изменения, которые вступают в силу с 11 ноября. В школах Абакана, Черногорска, Саяногорска и Усть-Абакана в обязательном порядке вводится дистанционный формат обучения для учащихся 5-11 классов. Обязательный дистанционный образовательный процесс также устанавливается в республиканских учреждениях среднего профессионального образования (техникумы, колледжи)", - сообщил Коновалов, отметив, что перейти на дистанционное обучение рекомендовано также и вузам.

"Вводится норма, согласно которой несовершеннолетние не могут покидать места проживания (пребывания) без сопровождения своих родителей (законных представителей), за исключением случаев следования к месту учебы и обратно, если учебный процесс в образовательной организации осуществляется не в дистанционном формате", - добавил Коновалов.

В Хакасии в настоящий момент действует третий этап снятия ограничений, введенных весной этого года. Для лиц старше 65 лет действует режим самоизоляции, также рекомендован он и для граждан имеющих хронические заболевания.

С начала пандемии в республике с населением около 534 тыс. человек зарегистрировано более 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, за месяц уровень заболеваемости вырос в четыре раза. Общее число выздоровевших превысило 5,9тыс. человек, умерли 80 пациентов. В медицинских учреждениях региона развернуто 832 койки для больных с коронавирусной инфекцией, в ближайшие две недели власти региона рассчитывают довести их число до тысячи.