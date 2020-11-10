В Иркутскую область прибыли медики из Самары и Новосибирска

"Набрана команда медицинских работников, которые пришли на помощь нашим специалистам как в госпиталях, так и в поликлиниках. Это 12 врачей из факультетских клиник медицинских университетов Самары и Новосибирска", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елены Голенецкой.

ИРКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Медики из Новосибирска и Самары прибыли в Иркутскую область, чтобы помочь врачам региона лечить пациентов в период пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

Три медика из Новосибирска оказывают консультативную и практическую помощь в инфекционных госпиталях Иркутска и Ангарска, один работает в отделении анестезиологии-реанимации Шелеховской районной больницы. Также в Шелехове врач-травматолог ведет прием населения в поликлинике, а врач-пульмонолог обслуживает вызовы на дому. Специалисты из Самары работают в поликлиниках поселков Молодежный и Марково под Иркутском, а также в инфекционных госпиталях города Ангарска.

Самарские медики вернутся домой в конце этой недели, новосибирские врачи продолжат работать в Иркутской области.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, на 10 ноября в Иркутской области подтверждено 27 032 случая заражения. Прирост за последние сутки составил 260 человек. Всего за время пандемии в регионе выздоровели 20 916 пациентов, умерли 574. В больницах находятся более 4,5 тыс. человек.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации для граждан старше 65 лет режим самоизоляции продлен по 7 декабря, предприятиям торговли и услуг Иркутской области рекомендовано обеспечивать посетителей защитными масками. Часть школ вузов перешли на дистанционное обучение. Работу заведений общепита ограничили до 23:00. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима. Увеличены поставки лекарств в регион.