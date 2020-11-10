В Хакасию для борьбы с коронавирусом прибыла группа врачей из Москвы

В понедельник, 9 ноября, в республику прибыли помощник министра здравоохранения РФ Олеся Старожинская, заместитель руководителя Росздравнадзора РФ Дмитрий Павлюков и два врача-пульмонолога. Они проведут аудит организации медицинской помощи, окажут практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку.

ТАСС, 10 ноября. Дополнительная группа медиков, состоящая из пяти врачей, прибыла в Хакасию, где, по данным Роспотребнадзора, за месяц уровень заболеваемости COVID-19 вырос в четыре раза. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства региона.

"Медицинские работники из федерального центра продолжают прибывать в Хакасию. <…> В республику прилетели еще пять врачей-специалистов, которые будут оказывать помощь республиканским медикам в лечении тяжелобольных с новой коронавирусной инфекцией. Три анестезиолога-реаниматолога и два хирурга, которые готовы работать в медицинских учреждениях республики с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении. Как уточнил в видеообращении министр здравоохранения республики Виктор Шевченко, врачи готовы проработать в регионе месяц.

В среду, 11 ноября, в республику прибудет кардиолог-реаниматолог для оказания помощи местным медикам. По мере необходимости в Хакасию еще будут прибывать врачи из федерального центра, отметили в пресс-службе правительства региона. Медицинские специалисты прибыли в регион по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Подобная помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией оказывается не только Хакасии, но и другим регионам России. С начала пандемии в республике с населением около 534 тыс. человек зарегистрировано более 8,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших превысило 5,9 тыс. человек, умерли 80 пациентов. В медицинских учреждениях региона развернуто 832 койки для больных с коронавирусной инфекцией, в ближайшие две недели власти региона рассчитывают довести их число до тысячи.