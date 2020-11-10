Новосибирский оператор по обращению с ТКО заключил мировое соглашение с перевозчиком

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Владелец регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирской области, компании "Экология Новосибирск", группа "ВИС" заключила мировое соглашение с новосибирским перевозчиком ТКО "Спецавтохозяйство", который заявлял об имеющемся у регоператора долге за выполненные работы. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил журналистам гендиректор группы "ВИС" Кирилл Гапеев.

Летом 2019 года перевозчики в регионе заявили, что регоператор не оплачивал их услуги и накопил долг в 700 млн рублей, после чего обратились к губернатору Андрею Травникову. Регоператор объяснял ситуацию тем, что ведет проверку качества оказанных услуг, а предъявляемые к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период.

"Мы, действительно, подписали мировое соглашение, с остальными перевозчиками происходят судебные разбирательства", - сказал Гапеев.

По словам гендиректора, перевозчики завышали объемы вывезенных отходов, когда система контроля за обращением с ТКО еще не была отлажена. Компания выявила "машины-призраки", которые, согласно отчетам, работали четыре смены, но на мусорный полигон заезжали всего один раз. В частности, после того, как регоператор внедрил электронную систему контроля, было зафиксировано превышение объемов вывезенных отходов в Ленинском районе Новосибирска на 38%.

В ноябре прошлого года бывший глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем является долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами. Его размер - более 700 млн рублей. В декабре несколько перевозчиков объявили об уходе с рынка.