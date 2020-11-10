В поселке Красноярского края, где отбывал ссылку Ленин, создадут центр ремесленников

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ремесленный центр планируют создать власти Красноярского края в поселке Шушенском, известном как место ссылки Владимира Ленина, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Во вторник глава края Александр Усс провел совещание, на котором была представлена концепция развития поселка.

"Центральной линией концепции стало определение базовой идеи Шушенского как центра ремесленного мастерства Сибири, сосредоточения мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников. Выбор данной базовой идеи связан не только с проведением традиционного фестиваля музыки и ремесел "Мир Сибири", но и с анализом российского и мирового опыта развития малых поселений", - говорится в сообщении.

По словам руководителя агентства по туризму региона Юлии Верхушиной, Шушенский район привлекателен для туристов из-за мягкого климата, отсутствия крупных промышленных производств, археологическими, историческими, природными и культурными объектами. Правительство региона определит первоочередные мероприятия по развитию поселка.

"Мир Сибири" - международный фестиваль этнической музыки и ремесел. Проводится с 2003 года.

Поселок Шушенское находится на юге Красноярского края, он основан в XVIII веке. В 1897-1900 годы здесь отбывал ссылку будущий основатель Советского государства Владимир Ленин. В поселке действует музей-заповедник "Шушенское", первоначально созданный в память о ссылке Ленина. В поселке в настоящий момент проживают около 17 тысяч жителей.