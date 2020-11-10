Глава новосибирского Минздрава объяснил переполненный морг загруженностью крупной больницы

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил переполненный морг городской больницы № 1, где тела умерших, согласно сообщениям СМИ, складывают в коридоре, загруженностью медучреждения. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

Ранее интернет-портал НГС опубликовал информацию о переполненном морге городской клинической больницы № 1, где тела умерших находятся прямо в коридоре и на входе в учреждение. По словам санитара, причина - в нехватке мест в морге.

"На фотографиях зафиксированы люди, которые готовились к выдаче родственникам для погребения, поэтому здесь [идет] рабочий процесс. Хочу напомнить, что горбольница - одно из самых больших медицинских учреждений, она продолжает оказывать неотложную медицинскую помощь по всем профилям. Там не только пациенты в ковид-госпитале находятся, это еще 1 500 коек оказания медицинской помощи, поэтому пациенты, конечно же, умирают по разным профилям и все находятся в морге", - сказал Хальзов.

Ранее в пресс-службе Минздрава региона ТАСС сообщили, что сортировочный центр для заразившихся коронавирусом в новосибирской городской больнице № 1 перегружен, сюда ежедневно обращаются более 100 человек, до 80 из которых госпитализируют, поэтому коридоры больницы переоборудованы в лечебные палаты.

По данным оперативного штаба региона, в области зарегистрировано более 19 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 179 - за минувшие сутки. С 16 ноября в регионе запретят работу фуд-кортов и кинотеатров, расположенных в торговых центрах, сейчас в области запрещена работа организаций общественного питания и ночных клубов с 24:00 до 08:00, кроме заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.