Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло на трассе недалеко от села Усть-Тарка в Новосибирской области. В результате ДТП водитель одной из машин скончался на месте, еще четыре человека с различными травмами госпитализированы в районную больницу, сообщили журналистам во вторник в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

"В результате ДТП водитель ВАЗ-21102 от полученных травм скончался на месте, еще четыре человека получили различные травмы и были доставлены в Усть-Таркскую центральную районную больницу", - сообщил собеседник агентства.

ДТП произошло в 11:40 местного времени (07:40 мск) на автодороге К-20 недалеко от села Усть-Тарка в Новосибирской области. По неустановленным причинам водитель "Жигулей выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка.