Группу иностранных студентов в Красноярске депортировали из-за поддержки террористов

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Группу иностранных студентов, обучавшихся в одном из красноярских вузов, депортировали из-за поддержки террористической организации. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении управления ФСБ по Красноярскому краю.

"Установлено, что восемь студентов одного из вузов Красноярска во время проведения религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков <…> В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий изъяты средства связи, а сами фигуранты задержаны и депортированы в государства, гражданами которых они являются", - говорится в сообщении.

Деятельность студентов была пресечена сотрудниками ФСБ при взаимодействии с региональным главком МВД и при поддержке Росгвардии. По данным ведомства, студенты из Средней Азии подверглись через мессенджеры идеологической обработке со стороны функционеров одной из террористических организаций.

Название вуза, где обучились студенты, в ФСБ не уточнили.