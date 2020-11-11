Омский суд отклонил апелляцию "Аэрофлота" по выплате вдове пилота 30 млн рублей

ОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Омский областной суд отклонил апелляцию авиакомпании "Аэрофлот" на решение Кировского районного суда Омска о выплате вдове умершего при выполнении рейса пилота Дамира Ахметова. Об этом во вторник рассказал ТАСС адвокат Ахметовой Виталий Кириченко.

"Суд отклонил апелляцию "Аэрофлота", решение о выплате 29,722 млн рублей вступило в силу", - сказал Кириченко.

Второму пилоту Ахметову 24 ноября 2019 года при выполнении рейса "Аэрофлота" Москва - Анапа стало плохо. Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, бригада скорой помощи констатировала смерть пилота. Судебно-медицинская экспертиза не признала смерть Ахметова несчастным случаем на производстве, поэтому авиакомпания отказалась выплачивать семье пилота положенную по договору компенсацию в размере 10 годовых заработков.

3 августа 2020 года Кировский районный суд Омска принял решение взыскать с "Аэрофлота" в пользу вдовы пилота Анастасии Ахметовой 29 миллионов 722 тысячи 608 рублей. Тогда Кириченко пояснил ТАСС, что коллективный договор "Аэрофлота" с пилотами предполагает выплату 10 годовых заработков в случае гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей. Ответчики настаивали, что для получения выплат необходимо, чтобы смерть пилота произошла в результате несчастного случая на производстве. Но в коллективном договоре было прописано, что при смерти во время исполнения служебных обязанностей положены компенсации.

В тот же день "Аэрофлот" сообщил, что обжалует решение суда. По мнению ответчика, пилот мог знать о своих проблемах со здоровьем и сознательно скрывать это, подвергая риску пассажиров и воздушное судно. При этом сердечно-сосудистые заболевания не относятся к перечню профессиональных заболеваний и их невозможно пропустить при медосмотре, который, подчеркнули в "Аэрофлоте", Ахметов проходил в Омске, а не в Москве.