Минздрав Кузбасса проводит расследование по факту смерти пациентки на приеме у врача

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Кузбасса организовало служебное расследование по факту смерти пациентки на приеме у врача в районной больнице города Ленинска-Кузнецкого, куда она приехала сама, не дождавшись скорой помощи. Причина смерти в настоящий момент еще не установлена, сообщили ТАСС в среду пресс-службе Минздрава Кузбасса.

Как сообщают местные СМИ, женщина вызвала скорую еще два дня назад, однако медики не приехали на вызов. Родственники приняли решение самостоятельно доставить ее в больницу, где ее в тяжелом состоянии приняли без очереди. Однако женщина скончалась на приеме у терапевта.

"Министерством здравоохранения Кузбасса по данному случаю, произошедшему 10 ноября в Ленинск-Кузнецкой районной больнице, начато служебное расследование. О его результатах будет сообщено позже. Окончательная причина смерти пациентки будет установлена после проведения всех процедур, в том числе патологоанатомического исследования", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба на 11 ноября, в Кузбассе выявлено 17 568 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 13 485 пациентов, умерли 292, остальные находятся под наблюдением медиков. В октябре число заболевших в регионе увеличилось на 51%, число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло более чем вдвое.